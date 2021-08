Our drivers have completed shakedown at #YpresRally with three runs each ✅



1 Neuville 4m22.5s

2 Tänak +0.8s

3 @SebOgier +2.1s

4 @ElfynEvans +3.2s

5 @KalleRovanpera +4.0s

6 Loubet +6.1s

7 Fourmaux +6.3s

8 @TakamotoKatsuta +6.6s