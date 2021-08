Après la douzième spéciale du Rallye d'Ypres, huitième manche de la saison WRC, Thierry Neuville (Hyundai) trône toujours en tête du classement provisoire de l'épreuve. Il devance son équipier Craig Breen (+ 6.8 secondes) et Elfyn Evans (Toyota, + 39.2 secondes).

"Andrea Adamo nous a dit de rouler à notre main, de gérer... C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. La donne sera un peu différente cet après-midi avec un écart creusé par rapport aux pilotes Toyota. Il est important de ramener les voitures en position 1 et 2. J'ai gardé plus de marge dans la première spéciale du jour puis j'ai roulé à mon rythme. En connaissant un peu mieux la dernière, j'ai attaqué un peu plus fort. Il faut penser au titre des constructeurs, c'est important pour la marque. Ca serait dommage si on devait commencer à se bagarrer avec Breen et que je doive hausser le rythme. On a un bon coup à jouer", a précisé Neuville à notre micro ce midi.

"L'écart est faible donc on ne peut pas se relâcher. Je n'ai pas donné de consigne ce matin, j'ai juste donné une vive recommandation. On peut dire qu'ils doivent bien gérer et être prudents. On a montré qu'on était très compétitif. Je connais Ypres : si tu n'es pas concentré du début à la fin, il peut toujours se passer quelque chose. Dommage la crevaison de Tanak, ça aurait mieux de faire 1er, 2e et 3e. 1er et 2e, c'est déjà pas mal il me semble !", a lui indiqué Andrea Adamo, patron du team Hyundai Motorsport.