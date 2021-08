Notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye d'Ypres, 8e manche de la saison WRC, devançant son équipier irlandais Craig Breen et le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) dimanche à Spa-Francorchamps. Le Français Sébastien Ogier (Toyota), 5e, reste leader du championnat (162 unités contre 124 à Neuville et Elfyn Evans, l'autre pilote Toyota).

"La pression retombe petit à petit. On attendait beaucoup de ce week-end... et on nous attendait. Il fallait livrer une belle prestation. On a bien géré, je me sentais à l'aise dès la première spéciale. Ca nous a permis d'augmenter le rythme progressivement. On a gardé de l'avance et on a pu gérer depuis samedi midi. Notre grosse crainte, c'était de crever. On a aussi pris beaucoup de plaisir. Je ne peux que féliciter les organisateurs. Sans avoir l'expérience du championnat du monde, c'était un très beau rallye. Tout s'est bien déroulé, on a presque fait toutes les spéciales et on a eu très peu de retard. Merci aussi aux spectateurs, ils ont principalement respecté les consignes et ils ont rendu ce rallye très beau pour nous", a indiqué Neuville à notre micro après son succès.

"Ca fait du bien de prendre des gros points pour les deux championnats. Martijn a fait un bon travail. J'avais envie de lui apporter cette première victoire ensemble ici en Belgique, après le Kenya où la déception avait été grande. On a confirmé ici avec la bonne manière. Ca nous replace bien pour le championnat. Je ne pense pas que ce soit ma plus belle victoire. Il y a eu plein de belles, dont certaines où ce n'était pas sur notre territoire. Cette victoire fait vraiment du bien. On en aurait déjà mérité cette saison. C'est la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière cette année. Il y avait une grande ambiance tout le week-end, c'était incroyable. J'avoue qu'on n'a pas toujours pu réaliser l'engouement", a aussi précisé le Belge.

Et de conclure : "Le moment fort, c'est l'arrivée de la dernière spéciale devant les grandes tribunes de la piste de rally-cross, sur un des plus beaux circuits du monde. On a pleinement profité avec Martijn en sautant sur le toit de la voiture et en montant sur la 1ère marche du podium. 38 points de retard sur Ogier ? C'est mieux que d'être à 60 unités du leader. On aurait pu espérer mieux avec les cinq points de la Power Stage, mais je ne sentais pas d'aller chercher quelques petites secondes. Il y avait un gros risque de crevaison."