Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête du Rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde WRC, après la première boucle de la première journée vendredi. Il devance ses équipiers Craig Breen et Ott Tanak.

"Ca roule bien jusqu'ici. On est à l'aise dans la voiture, on a roulé à notre rythme. Les Toyota sont un peu en dessous et les 3 Hyundai vont vite, c'est satisfaisant. Il n'y a pas vraiment eu de prise de risques, j'ai géré mon effort. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, il y a eu quelques changements de grip que je n'avais pas dans mes notes. J'ai essayé d'aller vite sans perdre trop de temps", a précisé Neuville à notre micro.

Et d'ajouter : "Avec l'expérience ici, ça aide pour être devant, on le voit avec Breen et moi. L'approche sera identique pour le deuxième passage. La route sera plus sale donc il va falloir être encore plus vigilant. La priorité n'est pas de creuser l'écart sur Breen. L'objectif est de poursuivre sur le même rythme sans faire d'erreur."