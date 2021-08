Pour la première fois de son histoire, la Belgique va accueillir une manche du championnat du monde des rallyes WRC avec le Rallye d'Ypres qui aura lieu de vendredi à dimanche. L'occasion pour Thierry Neuville de remporter son premier rallye de la saison... à domicile.

"On est quasi prêt, il reste encore quelques spéciales à reconnaitre. On espère ensuite un bon petit shakedown pour la mise en jambes, ça pourra ensuite débuter. Un des rallyes les plus importants de ma carrière ? Je ne pense pas. Il y en a eu d'autres plus importants, notamment au début de ma carrière car c'est là que tout se jouait. Aujourd'hui, je suis bien établi au niveau du championnat du monde. J'ai ma place et je ne crains rien, mais il est clair que c'est un rendez-vous important pour nous. C'est la première et peut-être la dernière pour le WRC à Ypres. On a envie de bien faire et d'aller remporter ce rallye. On me déclare favori de l'épreuve, mais je ne trouve pas que ça me met une pression supplémentaire. Au contraire, si on nous place comme favori, c'est qu'il y a des raisons, et des raisons positives. On a certainement une meilleure connaissance du terrain et plus d'expérience sur ce parcours. Ca devrait nous aider à être mieux préparé que les autres. On verra après les premiers chronos pour quel rythme il faudra opter car il se pourrait que les autres prennent une grosse prise de risque dès le début", a indiqué Neuville à notre micro ce mercredi.

"Ma première fois ici, c'était en 2008, mais j'ai du mal à me souvenir. La seule chose dont je me souviens, c'est que je faisais un super rallye et j'étais largement en tête avant d'abandonner à cause d'une boite de vitesses cassée. Je n'ai que des vagues souvenirs du terrain et de la difficulté du parcours. Il y a plein de pièges ici, mais le principal c'est de bien juger l'adhérence. Elle est changeante tout le temps et le niveau de grip est généralement assez faible. La route est assez sale lors du deuxième passage, avec beaucoup de graviers. Les bas-côtés sont profonds donc on a moins le droit à l'erreur car on risque les tonneaux", a poursuivi le Belge.

Et d'ajouter : "C'est sympa de passer à Spa aussi dans ce rallye. La sélection des spéciales n'est pas très sympa par contre, je m'attendais à quelque chose de mieux pour être franc. On avait l'occasion d'aller dans une région où il y a de très belles spéciales. On aurait trouvé des routes bien meilleures dans la région germanophone aussi. J'ai parcouru ces spéciales lors du Rallye des Crêtes il y a deux ans avec ma Corsa, j'espère que ça m'apportera quelque chose. Le public est présent et on a tous été impressionné par l'engouement déjà lors des reconnaissances. Il y avait beaucoup de monde pour nous soutenir. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup plus dimanche. Mon top 3 ? J'ai envie de mettre premier car l'envie est grande de remporter ce rallye. Je vais placer Breen en 2e et Evans ensuite."

Pour rappel, les vingt spéciales du Rallye d'Ypres seront à suivre en direct vidéo sur la RTBF.