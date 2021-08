Le petit monde du WRC, le championnat du monde des rallyes, fait escale ce week-end à Ypres, en Belgique, pour la huitième manche de la saison.

La journée de vendredi, la première de l'épreuve, prévoyait huit spéciales pour un total de 135.34 kilomètres. Huit parcours, comme l'intégralité de l'épreuve yproise, à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport et RTBF Auvio.

Auteur de quatre meilleurs temps, Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête de l'épreuve après d'excellentes performances. Il devance ses équipiers Craig Breen (+ 7.6 secondes) et Ott Tanak (+ 31.2 secondes). Suivent ensuite quatre pilotes Toyota : Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Sébastien Ogier et Takamoto Katsuta. Seules 8.2 secondes séparent Tanak (3e) et Ogier (6e).

Pour raisons de sécurité, le public refusant visiblement d'écouter les injonctions policières, la dernière spéciale du jour a été annulée.

Retour des aventures du WRC samedi à partir de 9H11.