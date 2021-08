WRC, Rallye d'Ypres : Sortie très violente de Katsuta, l'équipage va bien

Ce samedi se déroule la deuxième journée du Rallye d'Ypres, huitième manche de la saison 2021 en WRC, le championnat du monde des rallyes.

Après la faute de Pierre-Louis Loubet (Hyundai) et la crevaison d'Ott Tanak (Hyundai) dans la neuvième spéciale de l'épreuve, la première du jour, c'est Takamoto Katsuta (Toyota) qui a été victime d'un incident dans la dixième spéciale (Dikkebus, 12.49 kilomètres).

Le pilote japonais est parti à la faute à haute vitesse, un peu plus de 100 km/h, et n'est pas parvenu à redresser son bolide, percutant un poteau électrique et se retrouvant en plein milieu d'un champ. La sortie a été violente, l'équipage a été choqué mais va bien.

A noter que Keaton Williams effectue ce week-end son premier rallye dans le baquet de droite avec Katsuta.

Neutralisée puis annulée, la spéciale a tout de même été relancée au bout de longues minutes. Pour rappel, Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête de l'épreuve devant Craig Breen (Hyundai).