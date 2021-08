Thierry Neuville (Hyundai) a empoché la huitième manche de la saison WRC ce dimanche, le Rallye d'Ypres. Lauréat devant Craig Breen (Hyundai) et Kalle Rovanpera (Toyota), le pilote belge se rapproche du leader du championnat, Sébastien Ogier (Toyota), 5e à Ypres.

"J'ai traversé un week-end assez compliqué. On prend 14 points et j'augmente mon avance d'un point sur mon plus proche poursuivant, ce n'est pas si négatif que cela. On s'attendait à un gros challenge avec une manche où on n'avait aucune expérience. Je n'avais pas imaginé que ce serait aussi délicat d'ouvrir la route. On est arrivé ici en n'étant pas bien préparé. C'était restreint par le règlement donc on ne pouvait pas faire grand chose. On est parti un peu à côté de la plaque sur le setup en début de rallye, on a bien corrigé le tir ensuite. Sur la deuxième partie à Ypres, on était plus ou moins dans le même rythme que les leaders. On a eu deux crevaisons aussi, ça empêche de jouer le podium je pense. On sauve les meubles dans la Power Stage. On va vite mettre ce week-end derrière nous et se concentrer sur la Grèce", a analysé le champion en titre à notre micro.

"En termes de profil, Ypres n'est pas mon épreuve favorite. Il y a par contre des portions sympas à piloter. C'était bien de voir tout ce monde, on a reçu beaucoup de soutien malgré le fait qu'on était en Belgique. Ce rallye, c'est un challenge à part. Ce que j'aime en rallye, c'est qu'il n'y en a aucun qui se ressemble, ils ont tous leur spécificité. L'épreuve est atypique. Si elle revient dans le calendrier, les écarts seront plus faibles je pense", a aussi indiqué Ogier.