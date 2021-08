Thierry Neuville (Hyundai) mène le Rallye d'Ypres, huitième manche de la saison 2021 de WRC, au terme de la première journée disputée vendredi. Deux pilotes Hyundai sont également sur le podium provisoire : Craig Breen et Ott Tanak. Sébastien Ogier (Toyota) pointe au 6e rang.

"Ce n'est pas une journée fantastique pour nous, on a beaucoup souffert en particulier durant la première boucle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va dans la bonne direction, on a progressé au niveau du rythme et du feeling avec la voiture durant l'après-midi. On a pas mal travaillé sur la voiture, les réglages commencent à s'améliorer, on a encore des idées pour essayer de franchir encore une étape samedi", a raconté le champion en titre à notre micro.

Et le Français de préciser : "On a perdu beaucoup de temps ce matin, les avant-postes sont loin. La troisième place n'est pas si loin elle, c'est notre objectif dorénavant. Comme attendu, les deux pilotes, Neuville et Breen, avec de l'expérience ici sont devant. Ce n'est pas une surprise. Je n'imaginais par contre pas autant souffrir en ouvrant la route. J'ai mis du temps à retrouver la confiance."