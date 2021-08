Thierry Neuville sera, sur ses terres, le favori du Rallye d'Ypres, 8e manche du Championnat du monde (WRC) de vendredi à dimanche, lors duquel Sébastien Ogier tentera d'enfoncer encore un peu plus le clou en tête du classement des pilotes.

►►► À lire aussi : Rallye d'Ypres : Suivez les 20 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

"Ce parcours est une découverte pour nous, mais ça se déroule sur asphalte, une surface qu'on aime plutôt bien. Les courses sont souvent plus intéressantes que sur la terre, tant mieux pour le spectacle et la bataille. Quelques pilotes, comme Neuville ou Breen, connaissent bien le rallye et devraient être très rapides. Ca ne va pas être évident pour nous de jouer les premières places. L'objectif reste de se battre pour la victoire. Il faudra voir les sensations car les routes n'étaient pas représentatives lors des tests. J'ai un peu de mal à savoir où on va se situer, le shakedown devrait nous aider un peu afin de vérifier que la voiture est bien réglée pour ce type de routes. Il y a pas mal d'inconnues pour nous ce week-end", a avancé le champion en titre à notre micro.

"Je ne pense pas qu'il s'agit du plus beau type de parcours à piloter, ça reste des carrefours et des lignes droites. C'est malgré tout un challenge comme un autre. Les conditions devraient être assez stables, c'est positif. Les changements d'adhérence sont nombreux ici : sans expérience de cette course, il va falloir bien juger les choses. Il y a aussi beaucoup de cordes. Les crevaisons font donc un peu peur ce week-end. On sait qu'elles arrivent souvent avec les pneus utilisés en ce moment. Pour l'intérêt de la course, j'espère que ça ne va pas se transformer en une loterie à la crevaison. Il y a des portions où on va pouvoir se faire plaisir, je suis impatient de découvrir ce genre de spéciales à vitesse réelle", a ensuite indiqué le Français.

Et d'ajouter : "On sera à Spa-Francorchamps dimanche, un des plus beaux circuits du monde. C'est un lieu mythique du sport auto, je n'ai jamais eu la chance de rouler dessus en course. Ca peut être un avant-goût de ce que j'espère être la suite de ma carrière. Je souhaite en effet faire un peu plus de circuit par la suite. Pour l'instant, je connais le tracé uniquement via un simulateur. Les bouts de routes utilisés pour y arriver ne sont pas extraordinaires, mais ce sera un beau final pour le rallye je pense."

Ogier possède une avance confortable au classement général, de quoi voir venir sans trop s'inquiéter. "On n'a pas l'obligation de gagner, mais je prends toujours le départ en essayant de gagner. En fonction des sensations dans la voiture et de notre vitesse, ça serait débile de prendre tous les risques pour tenter de gagner. Un podium ici serait un bon résultat pour le championnat. Je le répète, il y a pas mal d'inconnues, j'attends un peu de voir comment se déroule le début du rallye pour affiner l'objectif du week-end", a conclu le pilote Toyota.