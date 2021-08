Le Rallye d'Ypres, huitième manche de la saison 2021 en WRC, s'est terminé plus tôt que prévu pour le pilote français Adrien Fourmaux et son copilote belge Renaud Jamoul. Le duo est parti à la faute et s'est fait une grosse frayeur vendredi.

"Notre rallye s'est arrêté de façon brutale et trop rapide pour nous, c'était dans la spéciale 3. C'est une grande déception. Ca s'est déroulé en fin de spéciale, il restait environ 800 mètres. On sortait d'une équerre à gauche et on a eu 300 ou 400 mètres pour prendre de la vitesse avant le virage à gauche. Il y avait un peu de saleté sur la route, mais on pensait pouvoir passer à fond. Visiblement, ce n'était pas le cas. On a quitté la route et touché le fossé à haute vitesse. Ca nous a envoyé en l'air, on a fait 2 ou 3 tonneaux et on a atterri contre un poteau. Les capteurs de la FIA ont capté un impact à 26 G et un autre à 28. On est bien sécurisé dans les voitures", a énuméré Renaud Jamoul à notre micro.

Et d'ajouter : "Trop de pression sur nos épaules ? Je ne pense pas. On a analysé les choses avec Adrien, on pense que c'était plus une erreur de jugement durant les reconnaissances. On n'aurait pas dû aborder ce virage à fond. On n'avait pas prévu de le faire lors de la première prise de notes, on a corrigé ensuite. Je ne pense pas que ça aura un impact sur le futur. On en a parlé avec Malcolm Wilson, le patron du team. Il est déçu, mais pas fâché. Il sait que ça arrive quand on mise sur un jeune pilote. Les sorties font aussi partie de l'apprentissage."

"Je retiens de ce rallye que ça a été une grande fête. C'est le plus beau parc d'assistance au monde. Le public n'est pas très loin. Dans mon coeur, Ypres mérite sa place au championnat du monde", a aussi conclu le copilote belge.