Le Rallye d'Ypres, en Belgique, huitième manche inédite de la saison du championnat du monde des Rallyes (WRC), débute ce vendredi. L'occasion pour Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe d'évoluer à domicile.

"L'atmosphère est incroyable, c'est exceptionnel. Je n'avais jamais imaginé être ici avec une WRC, avec Neuville. Ca aide beaucoup de connaitre les liaisons, c'est un peu plus facile pour préparer les choses. L'étiquette de favori sur le front, c'est plutôt une motivation. On est poussé par le public. Mes premiers souvenirs d'Ypres ? Ca remonte à 2001 ou 2002 je crois. C'était mon premier Ypres en tant que spectateur. Je me rappelle aussi de Loix, Jean-Joseph ou Thiry ensuite, l'époque où je commençais à suivre le rallye", a indiqué le copilote belge à notre micro.

"Ce qui nous manque cette saison ? Je ne veux pas dire la chance, mais il nous en manque un peu tout de même je trouve. Ma famille sera le long des spéciales, j'ai envie de fêter un bon résultat avec eux dimanche soir. Je me sens à l'aise dans l'auto, mais on fait un métier dans lequel il faut toujours s'améliorer", a-t-il aussi expliqué.