Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye d'Ypres, 8e des 12 épreuves du championnat du monde WRC dimanche à l'issue des quatre dernières spéciales disputées dimanche à Spa-Francorchamps. Le pilote belge recolle au classement du championnat du monde avec le même nombre de points que le Gallois Elfyn Evans (Toyota), 2e, et se rapproche du Français Sébastien Ogier (Toyota), seulement 5e à l'arrivée à Spa.

Huit rallyes en WRC, six podiums et une victoire... en Belgique ! Un bilan génial pour Martijn Wydaeghe, le copilote de Neuville. "Je n'ai pas de mot. Je n'ai pas douté ce week-end, mais on a vu au Kenya qu'il ne faut jamais être sûr. Ce matin, j'ai repensé aux images du Kenya. On avait décidé de ne pas prendre de risques. Thierry a vraiment bien roulé. J'ai fait mon travail avec la connaissance des spéciales, ça a bien aidé c'est sûr. Ca fait du bien, honnêtement ! C'est surréaliste, j'ai du mal à réaliser ce qu'on a fait aujourd'hui. Gagner ici, c'est une cerise sur le gâteau de notre première partie de saison. On était très bien depuis la Croatie je trouve. Il y a encore quelques rallyes cette saison, j'espère qu'on va arracher encore quelques podiums. C'est incroyable. Les gens devenaient fous au circuit de rally-cross", a narré le copilote belge à notre micro.

"Suis-je en train de rêver ? Non ! C'est fantastique, incroyable. Ma famille est ici, le team est ici. J'ai tout le week-end dans ma tête, je ne vais jamais oublier cela. Je ne peux pas demander plus à Thierry. Il m'a beaucoup aidé, il est resté à l'aise, on a beaucoup bossé. On a fait des rallyes en plus afin de préparer le WRC. Il était toujours là pour moi. Merci Thierry Neuville, c'est vraiment un grand monsieur. Je suis content d'être son copilote. Ca fait beaucoup d'émotions", a-t-il conclu au bord des larmes.