La spéciale : Dikkebus

Certaines spéciales du championnat du monde sont calmes, paisibles, même si les bolides filent à des vitesses vertigineuses. D’autres spéciales sortent du lot. C’est le cas, sur l’épreuve yproise, de la dixième spéciale (Dikkebus), longue de 12.49 kilomètres. S’élançant en deuxième après Gus Greensmith (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) s’est malheureusement offert la frayeur de sa vie.

Le pilote japonais n’est pas parvenu à redresser son bolide et est parti en tonneaux. Plus de peur que de mal finalement, mais Katsuta risque de s’en souvenir longtemps. Dikkebus, une spéciale piège, demandez à Thierry Neuville (Hyundai), sorti sur ce passage avec une R5 en 2017.

La confirmation : Thierry Neuville

Restons sur le pilote belge, justement. Attendu au tournant sur cette épreuve, identifié comme le favori numéro un à Ypres, notre compatriote a parfaitement résisté à la pression. Il avait tout à perdre, mais n’a pas montré un seul signe de faiblesse. Sagesse, maturité, calcul du risque, bonne collaboration avec son copilote Martijn Wydaeghe : Neuville n’a pas flanché, décrochant son sixième podium en huit épreuves cette saison.

"Je le connais depuis longtemps, mais Thierry parvient encore à m'étonner. Ici à Ypres par exemple car il y a beaucoup plus de sagesse dans sa manière de préparer un rallye. Ce n'est pas toujours la performance pure qui compte. A certains endroits, il a préféré faire le tour d'une corde, perdant une seconde ou deux, mais pour éviter une crevaison. Il a fait une course très sage tout en étant hyper rapide. Il a fait une épreuve de sagesse, il a été performant et réfléchi", résumait Bruno Thiry, l'ouvreur de Neuville, après la course.

La phrase : Craig Breen

Lors du duel en tête entre les équipiers chez Hyundai, Thierry Neuville et Craig Breen, on a vite repensé au Rallye d’Estonie, la manche précédente du championnat du monde. L’Irlandais arrivé deuxième, on imaginait une consigne d’équipe pour laisser passer le Belge, troisième. Il n’en a rien été, au contraire de ce week-end.

Des "chaudes recommandations" samedi matin, puis un accord plus transparent samedi soir. "Est-ce que je suis d'accord de laisser Thierry gagner ? Que je sois d'accord ou non, je n'ai pas le choix, ça fait partie du jeu d'équipe. Je dois le faire, c'est mon job", indiquait Breen à notre micro.

La déception : Adrien Fourmaux

Auteur de bonnes performances cette saison, dans les petits papiers du team Ford pour l’avenir, Adrien Fourmaux a déçu durant cette huitième manche de la saison. Envie de trop bien faire ? Pression trop forte, certains observateurs le voyant par exemple sur le podium ? Erreur de note ? Le pilote français a en tout cas pêché par excès d’optimisme dans la troisième spéciale du rallye.

Une fin brutale et mouvementée. "On pensait pouvoir passer à fond. Visiblement, ce n'était pas le cas. On a quitté la route et touché le fossé à haute vitesse. Ca nous a envoyé en l'air, on a fait 2 ou 3 tonneaux et on a atterri contre un poteau. Les capteurs de la FIA ont capté un impact à 26 G et un autre à 28", précisait Renaud Jamoul, copilote belge du pilote français, à notre micro.

La surprise : Les pilotes belges au rendez-vous

Certes Thierry Neuville (Hyundai) a brillé, et de quelle manière, mais il n’est pas le seul pilote belge à s’être illustré à domicile. A commencer par Sébastien Bedoret (Skoda). Septième au général et leader du WRC3 au terme de la deuxième journée, le pilote de Donstiennes a malheureusement été victime d’un souci de transmission dimanche. Propre et efficace, Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda) a sauté sur l’aubaine, s’imposant donc dans ce qui constituait la deuxième manche du BRC, le championnat de Belgique des rallyes, avec une huitième place générale à la clé.

Le Néerlandophone a notamment devancé Vincent Verschueren (VW, 10e au général), Bedoret (finalement 11e), Bernd Casier (Ford, 13e) ou encore Ghislain de Mevius (Skoda, 14e). Ils ont, en outre, tous contrecarré les plans des pilotes WRC2, novices sur le parcours : Teemu Suninen (Ford), Jari Huttunen (Hyundai) et Oliver Solberg (Hyundai) par exemple.

L'image : Le Rallye d’Ypres

Le passage du WRC en Belgique, à Ypres plus précisément, c’était donc une grande première historique. Un rendez-vous facilité par le coronavirus, mais des images absolument exceptionnelles pour les fans de sport automobile en Belgique. Un parc d’assistance sur la Grand Place d’Ypres, la crème de la crème du rallye mondial sur notre territoire, une arrivée du côté de Spa-Francorchamps : autant de grands moments pour notre nation ce week-end.

Une première et une dernière ? "Notre première priorité sera de faire le rallye en toute sécurité. On espère aussi que tous les spectateurs vont se tenir aux règles, qu'ils restent au moins à dix mètres de la route. Si c'est le cas, je pense qu'on va pouvoir dérouler le rallye à temps et qu'on aura un bon rapport de la FIA et du promoteur afin d'espérer de garder une manche belge au calendrier mondial. Le but n'est pas de faire seulement une édition, on veut maintenir l'épreuve dans le futur ", déclarait en tout cas l’organisateur Alain Penasse à notre micro avant le début du rendez-vous. L’épreuve belge a beaucoup plu et mérite, selon de nombreux observateurs, une place au calendrier mondial des rallyes.