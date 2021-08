Thierry Neuville, en tête samedi du Rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde WRC, est en bonne position pour décrocher le 14e succès WRC de sa carrière, dimanche à domicile.

A l'issue de la troisième et avant-dernière journée, le pilote Huyndai, auteur de sept scratches en deux jours, possède dix secondes d'avance sur son équipier irlandais Craig Breen.

"Je suis très heureux de cette journée, très heureux de la vitesse de la voiture aussi. Ce n'était pas évident car il fallait gérer les écarts avec Neuville et avec les adversaires derrière. C'est délicat de rouler à 92 ou 93% sans commettre d'erreurs. On est parvenu à bien faire les choses, on a gardé les trente secondes d'avance sur les autres. On veut assurer ce résultat dimanche et récolter des grosses unités. Est-ce que je suis d'accord de laisser Thierry gagner ? Que je sois d'accord ou non, je n'ai pas le choix, ça fait partie du jeu d'équipe. Je dois le faire, c'est mon job", a indiqué l'Irlandais, désolé avec le sourire d'avoir perdu son aisance en français, à notre micro.

"J'adore ce rallye. Il doit faire partie du championnat du monde. Les conditions sont très particulières, mais Ypres montre parfaitement ce que cette épreuve peut apporter au championnat. Le seul point négatif, c'est qu'il faut quitter Ypres dimanche matin pour aller du côté de Spa-Francorchamps. Ca aurait été fabuleux de finir l'épreuve ici sur la Grand Place. Filer dans la région de Spa, c'est une belle idée aussi, ça va apporter quelque chose de différent. Il faut peut-être réfléchir à la configuration, comme par exemple débuter à Spa et finir à Ypres. Le Rallye d'Ypres est ici, le coeur du rallye se trouve ici, mais je ne doute pas que l'atmosphère sera très bonne à Spa aussi", s'est ensuite enthousiasmé le sympathique pilote Hyundai.