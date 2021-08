L'équipe Huyndai, emmenée par son leader Thierry Neuville, a remporté dimanche le Rallye d'Ypres, 8e manche de la saison WRC disputée en Belgique, sans jamais avoir été mise en danger par sa grande rivale Toyota. De quoi redonner du suspense au championnat pilotes, même s'il reste dominé par Sébastien Ogier, cinquième dimanche, qui compte désormais 162 points pour 124 à Neuville et à Elfyn Evans (Toyota).

"Nous, ouvreurs, sommes un maillon de la chaine. Nous sommes peut-être un des derniers maillons, les derniers à relater les conditions de route. C'est un travail d'équipe, ce sont eux qui finalisent le boulot. Il y a eu de nombreux pièges, les conditions étaient changeantes. Thierry commence à avoir du bagage. Il est bien dans sa tête, tout se passe bien. C'était plus compliqué pour Martijn je crois. S'il y avait eu un capteur de pression, c'est celui de Martijn qui aurait fait péter le bazar. Ce garçon est passionné de sport auto depuis qu'il est gamin. Il gagne son rallye, celui qu'il allait voir à vélo quand il était petit. Il ne va plus dormir pendant quinze jours je crois", a indiqué Bruno Thiry à notre micro.

Et l'ouvreur du duo belge d'ajouter : "Je le connais depuis longtemps, mais Thierry parvient encore à m'étonner. Ici à Ypres par exemple car il y a beaucoup plus de sagesse dans sa manière de préparer un rallye. Ce n'est pas toujours la performance pure qui compte. A certains endroits, il a préféré faire le tour d'une corde, perdant une seconde ou deux, mais pour éviter une crevaison. Il a fait une course très sage tout en étant hyper rapide. Il a fait une épreuve de sagesse, il a été performant et réfléchi."