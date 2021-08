Le Rallye d'Ypres, en Belgique, huitième manche inédite de la saison du championnat du monde des Rallyes (WRC), mais aussi déjà le troisième nouveau venu au calendrier mondial en 2021. Un nouveau duel annoncé entre Hyundai et Toyota.

►►► À lire aussi : Rallye d'Ypres : Suivez les 20 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

"Etre le favori d'un rallye, c'est toujours un peu compliqué. Neuville est en tout cas un des pilotes qui connait le mieux cette épreuve, qui est particulière. C'est difficile pour moi de parler de cette manche... pour deux raisons. Je suis venu ici en 1990 et ce rallye est organisé par Alain Penasse, un ami. Ce rallye mérite d'être dans le championnat du monde selon moi. Il est étonnant, on a le service en ville, je ne vois pas un autre rallye avec un impact médiatique et pour le public comme ça. Un rallye comme celui-ci, on ne peut pas le laisser tomber. Je suis venu ici plusieurs fois, j'ai des jolis souvenirs. La première fois que j'ai entendu parler d'Ypres, c'était en 1983, ça s'appelait encore les 24H d'Ypres je pense", a indiqué Andrea Adamo.

Et le patron de Hyundai Motorsport : "Il faut inverser la tendance face à Toyota surtout pour respecter les employés qu'on paie tous les mois. Les quatre derniers rallyes, on a perdu alors qu'on était en tête. Ca me fait mal au niveau personnel. Une fois de plus, on a fait le maximum en arrivant ici. Si on ne gagne pas, je pense que ce sera fini pour le championnat."