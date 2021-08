Terrible week-end pour Hyundai lors du Rallye d'Ypres, huitième manche de la saison 2021 en WRC. Première place pour Thierry Neuville, deuxième place pour Craig Breen et des points dans la Power Stage. Le patron du team, Andrea Adamo, avait le sourire derrière son masque. Chez les constructeurs, Toyota garde la tête (348 points contre 307).

"On a passé des moments compliqués durant les derniers mois, mais nous n'étions pas morts. Mon boulot, c'était de faire barrière aux doutes et de laisser travailler tranquillement mon équipe. On rentre à la maison en étant plus relax. Mon discours à l'équipe sera de poursuivre dans la même direction. Dans le meilleur de mes rêves pour Ypres, nous ne pouvions pas avoir un résultat comme celui-ci", a-t-il indiqué à notre micro.

"Je pense que Thierry n'a jamais vraiment montré sa vitesse ce week-end. Il a poussé quand il était en confiance et il a géré quand il estimait que c'était le moment. Il n'était jamais sous pression. J'ai vu un pilote qui a fait un grand rallye. Je suis, par ailleurs, étonné par Martijn. Il est resté très calme. Une première victoire à Ypres, c'est un moment rempli d'émotions pour lui.

Ils reviennent dans la course pour le titre des pilotes, mais ils n'ont jamais été en dehors de celle-ci. J'y crois toujours", a aussi analysé Adamo.

Et de conclure : "Je retiens une image étonnante de ce rallye. J'adore Ypres, j'adore cet endroit, je le dis depuis jeudi. Je pense que l'épreuve mérite une présence dans le championnat du monde. Si le promoteur souhaite une rotation, il faut au moins que ce rallye soit présent tous les ans dans le championnat d'Europe."