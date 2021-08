Les bolides du WRC débarquent ce week-end à Ypres, en Belgique, pour la huitième manche du championnat du monde des rallyes. Une première apparition historique pour notre pays.

"Voir le WRC en Belgique, c'est un rêve... pour moi mais aussi pour tous les supporters du sport automobile dans notre pays. Voir les grands noms de la discipline en Flandre et en Wallonie, c'est merveilleux. L'an dernier, on a été aidé par le covid. Plusieurs organisations n'ont pas pu organiser et la FIA a demandé si on était dans la possibilité d'organiser cela à Ypres. On est connu comme un des rallyes les plus sécurisants en Europe, ils étaient donc sûrs que ça se passerait bien. On a dû déplacer en novembre puis ça a été annulé, mais on avait la promesse qu'on serait le premier remplaçant si une manche tombait en 2021. Yves Matton m'a appelé, c'est sûr que c'est un rêve pour lui aussi d'avoir une manche mondiale en Belgique. On a monté ensemble l'idée d'aller à Ypres puis de finaliser à Francorchamps", a détaillé Alain Penasse à notre micro.

Et l'organisateur de l'épreuve de poursuivre : "Notre rallye est atypique. Il y a des grandes coupures entre les spéciales autour d'Ypres, il y a beaucoup de cordes aussi. Les spéciales de dimanche sont très différentes de celles qu'on trouve ici. Ca va demander une grande adaptation aux pilotes. Notre première priorité sera de faire le rallye en toute sécurité. On espère aussi que tous les spectateurs vont se tenir aux règles, qu'ils restent au moins à dix mètres de la route. Si c'est le cas, je pense qu'on va pouvoir dérouler le rallye à temps et qu'on aura un bon rapport de la FIA et du promoteur afin d'espérer de garder une manche belge au calendrier mondial. Le but n'est pas de faire seulement une édition, on va maintenir l'épreuve dans le futur. Ce ne sera en tout cas pas l'année prochaine."

"Au niveau de l'engouement, on est content. Il y a beaucoup de restrictions, ça n'a pas été facile pour les gens. On sentait qu'ils hésitaient à acheter un ticket bien à l'avance. Finalement, on arrive près de notre but. On devrait avoir entre 10.000 et 15.000 personnes sur l'ensemble du rallye. Ca nous fait plaisir d'avoir le soutien des spectateurs belges", a aussi indiqué Alain Penasse.