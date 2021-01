WRC : Qui est Martijn Wydaeghe, le nouveau copilote de Thierry Neuville ?

Le bilan 2020 de Neuville : "On a manqué de constance... j'assume ma responsabilité" - WRC -... Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a décroché un septième titre de champion du monde des rallyes en remportant dimanche le Rallye de Monza, septième et dernière manche de la saison en championnat du monde (WRC). Le natif de Gap a conclu l'épreuve italienne notamment après les abandons d'Elfyn Evans, leader du championnat, et de Thierry Neuville.