Ott Tanak (Hyundai), auteur des trois meilleurs chronos ce samedi matin, a creusé l'écart devant Elfyn Evans (Toyota) et Dani Sordo (Hyundai) en tête du rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde WRC. Thierry Neuville, reparti après son erreur vendredi, passe une journée délicate.

"C'est une journée difficile et sans motivation. On a fait ce qu'on devait faire ce matin : rouler tranquillement et essayer de préserver la voiture. On fera la même chose cet après-midi. On a trainé un petit souci sur le train arrière durant la matinée. On a essayé de résoudre, de comprendre d'où ça venait. On a donc pris un peu de retard avant la dernière spéciale. Ca ne change rien pour nous au classement", a précisé le Belge à notre micro ce midi.

"La Hyundai fonctionne bien. Malgré la position sur la route peu avantageuse vendredi, on avait fait une bonne matinée. C'est frustrant, mais c'est la course. Ca risque d'être très cassant cet après-midi. Comme vendredi, il risque d'y avoir quelques petits soucis avec les pneus. Nous, on va suivre cela de loin. On a essayé des petits réglages. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. On attend avec impatience la Power Stage dimanche", a-t-il conclu.

Quelques minutes après cette interview, son team Hyundai a annoncé que Neuville n'allait pas repartir ce samedi après-midi. On le retrouvera dimanche pour la troisième et dernière journée de l'épreuve portugaise.