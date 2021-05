Ott Tanak a pris les commandes du Rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), en terminant la première journée de vendredi avec six secondes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et neuf secondes sur Dani Sordo (Hyundai). Suivent Takamoto Katsuta (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville a lui abandonné.

"Quand on voit les évènements de la journée, avec la plus longue journée du rallye qui nous attend samedi, on sait que c'est encore très long. Bien sûr, on a balayé et le grip était difficile. Le fait de partir devant, on use moins les pneus et on a réussi à en tirer profit dans la dernière vraie spéciale de la journée. On avait des pneus un peu plus frais que tout le monde. Malgré le balayage bien présent, on est parvenu à faire un bon temps. Dans le même moment, Neuville est parti à la faute et beaucoup d'autres connaissent des crevaisons ou des soucis avec des pneus. Ca nous relance pas mal du coup. Avec 24 secondes de retard sur le leader, tout est encore faisable. Il faudra passer au travers des soucis. Avec ces pneus, ca me semble être une sacrée loterie", a détaillé le champion en titre à notre micro.