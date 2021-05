Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye du Portugal pour revenir à deux petits points de Sébastien Ogier (Toyota), toujours leader du Championnat du monde des rallyes (WRC) en terminant troisième sur les pistes poussiéreuses du nord du pays.

"Le grand gagnant du week-end, c'est Evans. 3e, ça reste un résultat positif pour nous. J'aurais signé des deux mains pour marquer 8 points. C'est ce qu'il faut retenir du week-end. Pour être honnête, de ne pas être dans le match aux avant-postes, ce n'est pas un week-end agréable à vivre. Quand cela arrive, il faut faire le maximum pour rester dans la course. Plusieurs concurrents directs sont partis à la faute, ça nous aide pour finir sur le podium, ça fait partie du jeu", a concédé le champion en titre à notre micro.

"Je le répète chaque fois : c'est hyper serré entre la Toyota et la Hyundai. Ca va parfois dans un sens puis dans l'autre. La Hyundai semblait au-dessus ici, il faut qu'on bosse pour le Rallye de Sardaigne dans deux semaines. On a quelques petites idées pour retrouver un peu de performance. Je n'ai pas envisagé de laisser tomber quelques points durant la Power Stage pour ne pas ouvrir en Sardaigne, ce n'est pas mon genre de réfléchir comme cela. On va être de corvée une fois de plus là-bas, mais les points pris ne sont plus à prendre", a aussi précisé le Français.