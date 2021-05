Après l'asphalte et la neige, le championnat du monde des rallyes (WRC) retrouve sa surface de prédilection, la terre, au Portugal de vendredi à dimanche, pour la quatrième manche de la saison. Révélation lors de la manche précédente, en Croatie, Adrien Fourmaux, avec son copilote belge Renaud Jamoul, sera à nouveau de la partie.

"A la fin du Rallye de Croatie, on a eu la bonne surprise de recevoir la proposition de venir au Portugal également. On débarque sur la terre, c'est très différent, Adrien n'a jamais roulé sur ce rallye. Les autres concurrents le connaissent parfaitement bien car ce sont souvent les mêmes spéciales. Pour nous, c'est une nouvelle surface et un nouveau rallye. On n'a pas eu les tests espérés car il y a eu beaucoup de pluie. La tactique sur ce rallye sera d'apprendre, apprendre et encore apprendre. Quand on se sent bien, on essaie de pousser un peu pour voir où on se situe", précise Jamoul à notre micro.

Et d'ajouter : "On va essayer de montrer des choses car deux spéciales sont nouvelles. On va bien s'appliquer sur celles-là. La première journée sera importante car elle va désigner l'ordre de passage du lendemain. On doit apprendre tout en roulant vite le premier jour afin d'avoir une bonne position sur la route pour la suite. Adrien a appris sur asphalte et sur terre. Il a une préférence pour cette dernière, mais il est assez polyvalent. Pour l'instant, les planètes s'alignent bien pour nous. On essaie d'en profiter et de poursuivre dans cette direction."

Sur les vingt spéciales prévues au Portugal, treize seront à suivre en direct vidéo sur nos médias.