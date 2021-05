Le Rallye du Portugal, c’est la quatrième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC). La première épreuve sur terre de la saison (après Monte Carlo, l'Arctic et la Croatie). Le parcours portugais, organisé depuis 1967, était présent au calendrier mondial à son lancement en 1973. Laissé sur le côté entre 2002 et 2006, il est revenu dans la danse en 2007. Aussi sinueuse que spectaculaire, l’épreuve a été désignée 'Meilleur Rallye du monde' à cinq reprises.

L’édition 2020 n’a pu se tenir au vu de la crise sanitaire. Le palmarès récent du Rallye du Portugal possède une rare particularité : lors des cinq dernières éditions, cinq pilotes différents se sont imposés à bord de cinq marques différentes. Jari-Matti Latvala (VW) en 2015, Kris Meeke (Citroen) en 2016, Sébastien Ogier (Ford) en 2017, Thierry Neuville (Hyundai) en 2018 et enfin Ott Tanak (Toyota) en 2019. Ogier détient le record de victoires au Portugal (5), à égalité avec le Finlandais Markku Alen, vainqueur à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Le rallye prévoit 20 spéciales, 13 seront à suivre en direct vidéo sur les médias de la RTBF. Le Portugal dessine des routes de terre rapides et techniques, à tendance sablonneuses, avant de devenir plus rocailleuses et accidentées lors des deuxièmes passages. Avec, en prime, de nombreux virages à l’aveugle sur des crêtes.

La quatrième manche de la saison démarre ce jeudi avec un shakedown prévu en matinée. Le véritable départ sera donné vendredi. Dans la région d’Arganil, dans le nord du pays, la première journée prévoit huit spéciales pour un total de 122,88 kilomètres. Deux boucles de trois spéciales (trois le matin et trois l’après-midi) avant, en soirée, un retour à Mortagua, une spéciale qui n’a plus été empruntée depuis vingt ans et une super spéciale très courte à Lousada.

Samedi, 165,16 kilomètres contre le chrono, deux nouvelles boucles de trois spéciales (dont celle d’Amarante, le plus long secteur chronométré du week-end avec près de 38 km) ponctuées par une autre super spéciale, en soirée là aussi, à Porto - Foz.

Dimanche, cinq spéciales pour boucler l’épreuve, dont deux boucles de deux spéciales soit 49,47 kilomètres), Montim étant parcourue à une seule reprise. La mythique spéciale de Fafe apparait naturellement au programme et constitue le théâtre de la Power Stage. Elle offre des vues fantastiques et une atmosphère unique avec deux derniers kilomètres à couper le souffle : le sommet d’une colline de Confurco et le spectaculaire saut de Pedra Sentada.