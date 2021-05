Elfyn Evans (Toyota) s'est imposé ce dimanche au terme de la troisième journée du Rallye du Portugal, quatrième manche de la saison 2021 en WRC. Le Gallois a brillé devant Dani Sordo (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) a abandonné vendredi, mais a réussi à sauver quatre unités dimanche.

Retour sur les principaux faits marquants du week-end portugais.

La spéciale : ES7, Mortagua

Mortagua, la septième spéciale de l’épreuve portugaise (18.16 kilomètres), a constitué un véritable tournant vendredi. Impressionnant durant la première journée malgré sa délicate deuxième position sur la route, Thierry Neuville (Hyundai) est arrivé trop vite dans un virage à gauche. Le pilote belge a tapé une souche, endommageant sa suspension. Une erreur de prise de notes dans cette toute nouvelle spéciale. Dani Sordo (Hyundai) et Adrien Fourmaux (Ford) ont également perdu de précieuses secondes sur ce septième parcours.

Dans le même temps, Sébastien Ogier (Toyota) a réalisé un terrible chrono, son seul temps scratch sur le rallye. Une performance qui tombe à point nommé, lui permettant de remonter au général après les déboires des concurrents.

La déception : Thierry Neuville

L’abandon de Thierry Neuville sur ce Rallye du Portugal, c’est une immense frustration. Auteur d’un début de saison impeccable (troisième place au Monte-Carlo, à l’Arctic et en Croatie), notre compatriote occupait une belle deuxième position provisoire et maitrisait parfaitement son sujet. Cette malheureuse souche est venue entraver les espoirs du pilote Hyundai. Sans cette erreur, TN aurait très clairement pu prétendre à la victoire ce week-end. Neuville a assumé, avec le regard déjà tourné vers la suite de la saison.

"En rallye, s'il y a une erreur, c'est souvent pour le pilote, celui qui a le volant dans les mains. On avait clairement la voiture pour gagner, on était bien parti pour cela. Ca fait partie de notre sport, mais je ne suis pas plus inquiet que cela. On a l'équipe derrière nous et on a la force de rebondir. Je pense qu'on sera bientôt sur la plus haute marche du podium. On a tous fait notre erreur cette saison", a indiqué le Belge à notre micro.

La confirmation : Elfyn Evans et Sébastien Ogier

Thierry Neuville, le grand monsieur du vendredi, a abandonné. Ott Tanak, le grand monsieur du samedi, a abandonné. Sur ce rallye, les Hyundai semblaient un cran au-dessus des Toyota. L'occasion idéale de boucher l'écart séparant le team sud-coréen de son homologue japonais. Oui mais voilà, tout n'a pas fonctionné comme espéré. Dani Sordo est parvenu à sauver les points de la deuxième place, Thierry Neuville et Ott Tanak ont récolté les principales unités mises en jeu dans la Power Stage.

Les grands gagnants, ce sont toutefois Elfyn Evans, 1er, et Sébastien Ogier, 3e. Les Toyota boys sont redoutables et laissent très rarement passer une opportunité aussi belle de faire mal à l'adversaire direct. Discret et appliqué, Elfyn Evans (32 ans) s'affiche comme un candidat de plus en plus sérieux pour la couronne mondiale (cette saison et pour le futur). En retrait sur le rallye, Sébastien Ogier parvient toutefois à inscrire 18 unités, gardant la tête du championnat du monde. On ne devient pas champion du monde sept fois par hasard.

La surprise : Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta est un pilote discret, mais il apprend vite. Après son premier scratch durant le Rallye de Monza à la fin de la saison dernière, le Japonais de 28 ans a encore franchi une étape durant cet exercice 2021. Il affiche des chronos de plus en plus proches des meilleurs et il s’invite de temps en temps à la table du ‘big four’.

A l’aise sur la terre portugaise, Takamoto Katsuta a hérité du troisième rang et a logiquement cédé face à son chef de file Sébastien Ogier. Une quatrième place finale, le couronnement d’une jolie progression. Il tentera de reproduire ce résultat sur la terre sarde puis au Kenya.

L'image : Le retour du public

Coronavirus oblige, le public n'était pas présent le long des routes depuis de nombreux mois sur les rallyes du championnat du monde. Ce week-end, le Portugal a autorisé un nombre limité de spectateurs, marquant le retour de la ferveur, des cris et de l'enthousiasme.

Un chouette moment, un plaisir retrouvé pour les pilotes et les observateurs, notamment lors des super-spéciales, vendredi et samedi soir, ainsi que durant la Power Stage de Fafe.

Et la suite…

En quête d'un huitième titre de champion du monde, Sébastien Ogier a conservé la première place générale au championnat. Avec 79 unités, il devance Elfyn Evans (77), Thierry Neuville (57) et Ott Tanak (45).

Après la terre portugaise, le peloton du WRC filera vers un autre rendez-vous terre, en Sardaigne du 3 au 6 juin, pour la cinquième manche sur les douze programmées en 2021.