Elfyn Evans (Toyota) a remporté le rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), en s'imposant dimanche sur les pistes sablonneuses du nord du pays devant Dani Sordo (Hyundai). Sébastien Ogier (Toyota) a terminé 3e.

"Je suis très heureux de décrocher cette victoire. On est passé tout près en Croatie, elle arrive ici. C'est notre revanche, c'est vrai. Notre pilotage a été très consistant, c'est génial de récolter tant de points pour le classement général. Il faut poursuivre dans cette voie, encore et encore. C'est la quatrième victoire de ma carrière. Il n'est pas aussi belle que la première, mais elle fait plaisir car ce n'est pas évident de remporter une manche. Tout doit être parfait pour y parvenir", a souri le pilote gallois à notre micro.

"Il semble que la Hyundai était plus performante que notre Toyota ce week-end. Ca prouve qu'il nous reste du travail avant la Sardaigne dans quinze jours. On doit améliorer le niveau de notre package. La vitesse de pointe est présente, mais il reste quelques points de travail. On gagne et Ogier finit 3e : c'est un super résultat au niveau des constructeurs", a-t-il conclu.