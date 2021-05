Elfyn Evans (Toyota) a remporté ce dimanche le Rallye du Portugal, quatrième manche de la saison 2021 en WRC. Du côté du team Hyundai, il faut se contenter avec la deuxième place de Dani Sordo. Thierry Neuville et Ott Tanak ont abandonné, sauvant toutefois respectivement 4 et 5 points dans la Power Stage.

"L'analyse du week-end est facile à établir : on a démontré que la vitesse de la voiture était là, que le travail constant fourni par l'équipe paie. On n'a toutefois pas été capable de ramener certains points à la maison. Les commentaires des pilotes sur la performance de la voiture sont positifs, je retiens ce point aussi. J'ai déjà parlé à l'équipe, j'ai remercié les gars car je sais combien ils travaillent. Je suis heureux de travailler avec une équipe aussi forte", a indiqué Andrea Adamo à notre micro à l'arrivée de l'épreuve.

►►► À lire aussi : Neuville : "Je ne suis pas plus inquiet que cela, on a la force de rebondir"

"Il y a 12 courses dans une saison. L'erreur de Neuville, ça peut arriver donc. Je ne suis pas inquiet, Neuville est un mec qui revient toujours plus fort. Pour Tanak, je ne sais pas. Je ne veux pas prendre la défense de quelqu'un, mais ce genre de choses, ça ne doit pas se passer. On va analyser tout cela, je suis sûr qu'on aura fourni le travail nécessaire avant la Sardaigne. Dans notre situation, on doit faire un très bon rallye là-bas. Je suis confiant dans le fait que nous possédons une équipe capable de gagner partout. Je ne suis pas un mec qui baisse les bras, je ne compte pas le faire cette fois non plus", a poursuivi le patron du team Hyundai Motorsport.