WRC : Ogier, Evans, Tanak et Neuville... un championnat 2020 à élimination

Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré dimanche champion du monde des rallyes après l'ultime rebondissement d'une drôle de saison réduite de treize à sept manches par la pandémie de coronavirus, où les favoris ont été éliminés les uns après les autres.

Avec deux victoires, deux deuxièmes places, une troisième place et une quatrième place, le Français l'emporte grâce à sa régularité face à son coéquipier Elfyn Evans (Toyota), deux fois vainqueur lui aussi, et aux favoris Ott Tanak (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

. Rallye Monte-Carlo (23-26 janvier)

Passé pendant l'hiver de Toyota à Hyundai, le champion en titre, l'Estonien Tänak, ouvre sa campagne de la pire des manières: lors de la quatrième spéciale, sa voiture s'envole à 180 km/h et rebondit entre les arbres jusqu'à la route en contrebas. Lui et son copilote Martin Järveoja sont indemnes mais leur rallye est terminé. Neuville, Ogier et Evans se battent pour la victoire et c'est le Belge qui l'emporte, pour la première fois dans l'épreuve, devant le Français et le Britannique.

. Rallye de Suède (14-16 février)

Premier sur la route et handicapé par l'effet de balayage en l'absence de neige, Neuville doit se contenter d'une sixième place et céder les rênes du championnat à Evans, vainqueur de son deuxième rallye et leader du classement des pilotes pour la première fois. Tänak est deuxième et Ogier quatrième.

. Rallye du Mexique (12-14 mars)

Pour permettre aux équipes de rentrer en Europe avant la généralisation des restrictions sur les voyages internationaux à cause la pandémie de nouveau coronavirus, l'épreuve est amputée de sa dernière journée. Ogier l'emporte devant Tänak, deuxième, et Evans, quatrième, et prend les commandes chez les pilotes. Un problème électrique relègue Neuville hors des points.

Tour à tour, les rallyes suivants sont annulés en raison des conditions sanitaires. Un nouveau calendrier de quatre épreuves inédites ou reprogrammées est finalement dévoilé.

. Rallye d'Estonie (4-6 septembre)

La saison reprend avec un premier affrontement en WRC sur les terres de Tänak. L'Estonien l'emporte logiquement devant Ogier, troisième, et Evans, quatrième. Pour Neuville, contraint à un abandon définitif après un bris de suspension et un nouveau problème électrique, c'est encore un cauchemar.

. Rallye de Turquie (18-20 septembre)

C'est en Turquie que Sébastien Ogier aurait pu tout perdre. Le Français enchaîne les contrariétés (crevaisons, problème hydraulique puis de moteur) et finit par abandonner. Tänak ne prend des points que dans la Power Stage après un problème de direction le samedi. Neuville, enfin, est deuxième malgré une crevaison.

Prudents sur des routes extrêmement cassantes, Evans et son copilote Scott Martin profitent de ces déconvenues en série pour gagner et reprendre la tête du championnat.

. Rallye de Sardaigne (9-11 octobre)

Avec 18 longueurs d'avance au championnat et un nombre de manches incertain pour boucler la saison, Evans joue de nouveau la prudence et ses adversaires tentent le tout pour le tout. A l'attaque, Neuville et Ogier prennent les deuxième et troisième places. Tänak est sixième après un problème de suspension. Quatrième, Evans garde la tête du classement pour 14 points.

Pendant le week-end, un ultime rallye est ajouté au calendrier, celui de Monza (Italie) du 4 au 6 décembre. Mais la deuxième vague de la pandémie atteint l'Europe et l'avant-dernière manche prévue en Belgique du 20 au 22 novembre est annulée.

. Rallye de Monza (4-6 décembre)

Le rêve d'Evans de devenir le troisième pilote britannique couronné en WRC, 19 ans après le dernier, le regretté Richard Burns en 2001, prend fin dès samedi.

Le Gallois part à la faute, sort de la route et se retrouve piégé sur le bas-côté.

Ce rebondissement final d'une saison singulière place Ogier, avec les abandons de Thierry Neuville et Evans, sur l'autoroute d'un septième titre. Chose faite dimanche en s'imposant dans le rallye de Monza, son 49e succès.