WRC : Nikolay Gryazin perd le contrôle de sa voiture, touche un bloc de béton avant de s’empaler dans un ballot de paille

WRC : Nikolay Gryazin perd le contrôle de sa voiture, touche un bloc de béton avant de s'empaler... Alors que le Rallye de Monza, dernière manche de la saison, bat son plein et que les deux rivaux Sébastien Ogier et Elfyn Evans se livrent une bataille acharnée, (devant Thierry Neuville) derrière, d'autres pilotes ont connu des journées plus chahutées.