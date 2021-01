WRC : Neuville, Tanak, Ogier, Evans et Rovanpera, cinq hommes pour un titre mondial

La saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes débutera cette semaine sur les spéciales piégeuses du Monte-Carlo. Pour le moment, douze rallyes figurent au programme, mais le calendrier pourrait évidemment évoluer en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19...

Principale certitude : ils seront cinq à rêver du titre cette saison. A commencer par le tenant du titre, le Français Sébastien Ogier, qui aimerait ajouter une huitième couronne mondiale à son palmarès avant de prendre sa retraite.

Mais ses coéquipiers chez Toyota, le Gallois Elfyn Evans et le Finlandais Kalle Rovanpera (20 ans seulement !), ont la même ambition. Le premier est passé tout près du sacre en 2020, le second a désormais une saison au volant de la Toyota Yaris WRC dans les jambes et voudra concrétiser tous les espoirs placés en lui dès cette année.

Le quatrième larron de l'équipe Toyota Gazoo Racing, le Japonais Takamoto Katsuta, pourrait réaliser l'un ou l'autre coup d'éclat au cours de la saison (il dispose d'un programme complet), mais il n'a pas la carrure pour rivaliser sur le long terme avec les ténors du WRC.