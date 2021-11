WRC Monza : Un boulevard royal vers le 8e titre de champion du monde de Sébastien Ogier ?

Rallye de Monza 2020 : Victoire de Sébastien Ogier - WRC - Rallye de Monza 2020 (7/7) - 06/12/2020 Après les abandons de Thierry Neuville (Hyundai) vendredi et d’Elfyn Evans (Toyota) samedi au Rallye de Monza, septième et dernière manche de la saison WRC, Sébastien Ogier, leader de l’épreuve, avait son sort entre ses mains pour boucler l’exercice 2020.Rompu à ce genre de situations, le Français du team Toyota n’a pas tremblé, récoltant la victoire (la 49e de sa carrière) et, du même coup, son septième titre mondial ! Il a devancé à Monza Ott Tanak, Dani Sordo, Esapekka Lappi et Kalle Rovanpera. Le titre des pilotes pour Ogier, avec 122 points, devant Evans (114), Tanak (105) et Neuville (87), le titre des constructeurs revient par contre à Hyundai (241 unités contre 236 pour Toyota). Avec sept titres (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020), Ogier, 36 ans, s’approche un peu plus des neuf couronnes de son compatriote Sébastien Loeb. Le pilote Toyota possède, jusqu'ici, seulement un contrat pour la saison 2021 avec son équipe.