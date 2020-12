WRC Monza : Trois sorties impressionnantes, Ogier vers la victoire et le titre

Ce samedi, c'était la deuxième journée du Rallye de Monza, septième et dernière manche du championnat du monde WRC.

Tandis que Thierry Neuville, contraint à l'abandon durant la première journée, n'est pas reparti samedi matin (il en sera de même dimanche d'ailleurs), Elfyn Evans est parti à la faute samedi après-midi. Le leader du championnat du monde a perdu l'adhérence dans une section plus que largement parsemée de neige et a été contraint à l'abandon dans la foulée.

Déjà en tête de l'épreuve, Sébastien Ogier s'est un peu plus isolé à la première place, devant Dani Sordo (+17.8 secondes) et Ott Tanak (+22.1 secondes). Le pilote français file clairement vers la victoire à Monza... et vers le titre mondial, son septième dans la catégorie.

A noter aussi les sorties impressionnantes de Gus Greensmith et Ole Christian Veiby. Les pilotes vont bien, c'est le principal.

Dimanche, trois spéciales, pour un total d'environ 40 kilomètres, attendent les pilotes dès 7H48.

ES14 : Pzero Grand Prix 3 (10.31 km - 7H48)

ES15 : Serraglio 1 (14.97 km - 10H08)

ES16 : Serraglio 2 - Power Stage (14.97 km - 12H18) - A suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport