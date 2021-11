WRC Monza - Thierry Neuville reste ambitieux : "On peut toujours viser un podium"

Encore en lice pour la victoire à Monza en début de journée, Thierry Neuville a dû ranger ses objectifs au placard après une petite erreur lourde de conséquences lors de la 2e spéciale ce samedi.

Et s'il nous a confié par la suite que viser la victoire face à ces Toyota-là semblait de toute façon utopique, il reste ambitieux pour la fin du weekend.

L'occasion pour lui de tenter d'arracher des scratchs lors des 3 dernières spéciales pour éventuellement résorber l'écart (19 secondes) par rapport à la 3e place détenue par l'impeccable Dani Sordo : "Rien n'est encore perdu. On peut toujours être sur le podium, on est en bagarre avec Dani mais il fait un superbe Rallye depuis le début. Il ne lâche rien non plus donc ça va être difficile d'aller le chercher.

Demain, on annonce une journée compliquée avec peut-être du brouillard et de l'humidité. C'est une spéciale très technique. Du coup, ça risque d'être compliqué. L'objectif c'est de tout donner. En venant ici, on avait dit qu'on venait pour la gagne. On savait aussi qu'on pouvait rentrer à la maison bredouille. Finalement, on est toujours dans le jeu. On a perdu une position c'est clair, mais on va essayer de rattraper cette place perdue..."