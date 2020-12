La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Bastien Baudin - Hyundai Motorsport GmbH

WRC Monza : Thierry Neuville le plus rapide lors du shakedown, Elfyn Evans en difficulté - WRC -... Le pilote belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) s'est montré le plus rapide lors du shakedown du Rallye de Monza, septième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020, disputé dans un décor hivernal sur et aux alentours du circuit de Monza.