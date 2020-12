WRC Monza : Thierry Neuville dehors, Dani Sordo chipe la première place à Esapekka Lappi

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe tête du Rallye de Monza, septième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020, au terme des cinq spéciales disputées à huis clos ce vendredi dans l'enceinte du circuit italien.

Son coéquipier belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), déjà en difficulté après avoir glissé contre une barrière dans l'ES2, a été contraint à l'abandon dans l'ES4. Il a percuté un bloc de béton dans une chicane et endommagé sa suspension avant droit avant de s'arrêter dans un gué quelques kilomètres plus loin, moteur noyé. Ses derniers espoirs de titre mondial s'y sont envolés... TN repartira en Rallye 2 samedi, mais il n'aura plus rien à jouer.

>> Andrea Adamo : "Je ne vais pas faire la fête, mais ça peut arriver"

Dani Sordo, qui s'est emparé de la première place du classement général lors de la dernière spéciale de la journée, compte seulement 1.0 seconde d'avance sur le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC), alors que le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) est troisième, à 12.0 secondes de la première place.

Le leader du Championnat du Monde Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) est quatrième à 17.1 secondes, juste devant le Champion du Monde en titre Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), cinquième à 17.7 secondes.

Tout reste donc possible pour ces équipages, d'autant plus que samedi, sept spéciales figurent au menu de la plus longue journée de l'épreuve, qui verra les concurrents enfin quitter l'enceinte du circuit de Monza... et la neige est attendue en montagne !