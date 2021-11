WRC Monza – Sébastien Ogier : "Faire la différence samedi ? Je n’en ai pas besoin"

Très proches tout au long de cette 1e journée à Monza, Elfyn Evans et Sébastien Ogier n’ont jamais vraiment su se départager. Et si le Français avait fait un petit trou lors des spéciales matinales, le Gallois a grignoté son retard dès l’arrivée sur le circuit avant de finalement déloger Ogier du trône de leader provisoire. Forcément, après ce mano à mano tendu et toujours indécis, les deux pilotes étaient plutôt satisfaits de leur journée.

"C’est une belle journée. Cela faisait un petit bout de temps qu’on n’avait plus entamé un Rallye avec une voiture qui nous mettait ainsi en confiance et avec laquelle on se faisait plaisir. Ce matin, ça a été le cas.

J’ai été un peu surpris par les temps, pour être honnête, parce que je n’avais pas l’impression d’en faire plus qu’en Espagne mais c’était mieux. Cet après-midi, on a perdu un peu de temps, sur le circuit, il faut oser prendre des risques, je l’ai plutôt joué safe. En plus, on a eu un problème de freins qui nous coûte la tête du Rallye. Mais pour le reste, rien de grave, je suis satisfait de la journée" expliquait-il au micro d’Olivier Gaspard.

Au moment de faire le bilan, on constate que c’est donc potentiellement en montagne qu’Ogier se sent le plus à l’aise. De là à le voir faire le forcing samedi pour faire la différence ? Pas sûr. "Je n’ai pas besoin de faire la différence. Cela me va comme ça. Il faut que je reste concentré sur moi-même. Garde le même rythme en montagne, ce serait bien mais ce n’est pas l’obligation. On est plus que bien placés dans la course au titre, c’est ce qui compte."