WRC Monza - Première journée paradoxale pour Thierry Neuville, 3e : "Ça ne payait pas..."

C'est ce qui s'appelle une journée paradoxale pour Thierry Neuville. Bien dans le coup pendant la majorité de la journée, le Belge a pourtant perdu de précieuses secondes lors des spéciales matinales. Un débours d'une vingtaine de secondes sur le tandem Evans-Ogier qui fait mal...d'autant plus que la voiture semblait répondre présent.

3e à l'issue de cette 1e journée, il ne savait donc pas vraiment sur quel pied danser au moment de répondre aux questions d'Olivier Gaspard : "Si je suis satisfait ? Disons qu'on a fait ce qu'on pouvait. On n'arrivait pas à mettre de la puissance au sol, notamment dans les parties grasses. On perdait à chaque fois beaucoup de temps. Pourtant, on avait l'impression d'être à la limite.

Mais ça ne payait pas. On a fait quelques changements cet après-midi. Les chronos sur le circuit sont bons. On verra ce qu'on peut faire demain. La voiture marchait vraiment très très bien. Elle faisait ce que je voulais. Je n'avais pas de sous-virages. C'est ce qui rend la chose difficile. Il faut trouver ce qu'on peut améliorer pour demain."

Samedi, six nouvelles spéciales attendent les pilotes, notamment sur des portions piégeuses. De quoi rabattre les cartes et permettre au Belge de revenir sur le peloton de tête ? "Cela va être difficile" entame-t-il, avant de changer son fusil d'épaule. "Mais le parcours n'est pas évident. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent tout le temps. Personne n'est à l'abri des erreurs. Il va falloir rester sur ce rythme et continuer à mettre la pression."