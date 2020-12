WRC Monza : Ogier en tête, Neuville n'est pas reparti (LIVE commenté 13H20)

Ce samedi, place à la deuxième journée du Rallye de Monza, septième et dernière manche du championnat du monde WRC.

La bagarre fait rage en tête, et pour l'attribution de la couronne mondiale entre Elfyn Evans et Sébastien Ogier, tandis que Thierry Neuville, contraint à l'abandon durant la première journée, n'est pas reparti. L'idée étant plutôt d'épargner sa Hyundai et de revenir dimanche si le duel au championnat des constructeurs entre le team sud-coréen et Toyota le nécessite.

Sept spéciales figurent au menu de la plus longue journée de l'épreuve, principalement sur de l'asphalte, qui verra les concurrents quitter l'enceinte du circuit de Monza.

ES7 : Selvino 1 (25.06 km - Terminée)

ES8 : Gerosa 1 (11.09 km - Terminée)

ES9 : Costa Valle Imagna 1 (22.17 km - Terminée)

ES10 : Selvino 2 (25.06 km - 13H22)

ES11 : Gerosa 2 (11.09 km - 14H38) - A suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport

ES12 : Costa Valle Imagna 2 (22.17 km - 15H32)

ES13 : Pzero Grand Prix 2 (10.31 km - 17H38)