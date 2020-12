WRC Monza : Neuville fond sur Ogier et Evans, duel Sordo - Lappi en tête (LIVE commenté 12h30)

Le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta Coupé WRC) s'est installé en tête du Rallye de Monza, septième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020, après la troisième spéciale disputée ce vendredi matin dans l'enceinte du circuit de Monza.

Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) compte au terme de l'ES3 3.3 secondes d'avance sur Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC). La troisième place est occupée par le Norvégien Andreas Mikkelsen (+22.2), impressionnant au volant de sa Skoda Fabia R5 bien moins puissante que les WRC !

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) est quatrième à, déjà, 22.4 secondes. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) se retrouve lui à 34.7 secondes du Finlandais après s'être fait piéger sur ces routes très glissantes dans l'ES2 et être resté bloqué contre une barrière. Mais grâce à un excellent temps dans l'ES3, TN a gommé la moitié de son retard sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans, sixième à 26.4 secondes, et est remonté à la neuvième place du général.

Ce vendredi, cinq spéciales, pour un total de 69.61 kilomètres à disputer contre le chrono, figurent au menu des participants... et toutes se dérouleront à huis clos, dans l'enceinte du circuit italien. L'évolution de l'épreuve est à suivre en direct commenté, alors que notre premier direct vidéo de la semaine est programmé à 15H !

Jeudi après-midi, le sextuple Champion du Monde Sébastien Ogier s'était montré le plus rapide (3:31.5) dans la première spéciale du Rallye de Monza, baptisée "Sottozero The Monza Legacy" (4.33 km), et assez similaire au shakedown au cours duquel Thierry Neuville avait mis tout le monde d'accord.