3e et dernière journée au Rallye de Monza ! Au programme, trois spéciales (dont la Power Stage aux alentours de midi) pour couronner le dernier vainqueur de la saison et surtout, plus que probablement, entériner le 8e titre de champion du monde de Sébastien Ogier.

Aux coudes à coudes depuis l'entame du weekend (moins d'une seconde d'écart après deux jours), Ogier et Elfyn Evans auront donc un nouveau terrain de jeu pour se départager.

Voici le programme de la journée :

ES 14 Grand-Prix 2 (10,29km) : 7h48, direct commenté

ES 15 Serraglio 1 (14,62km) : 10h08, direct auvio

ES 16 Power Stage Serraglio 2 (14,62km) : 12h, direct Tipik