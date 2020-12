Neuville piégé. Lappi s'installe en tête - WRC - Rallye Monza - 04/12/2020 Le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta Coupé WRC) s'est installé en tête du Rallye de Monza, septième et dernière épreuve du Championnat du Monde des Rallyes version 2020, après la troisième spéciale disputée ce vendredi matin dans l'enceinte du circuit de Monza. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) est quatrième à, déjà, 22.4 secondes. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) se retrouve lui à 34.7 secondes du Finlandais après s'être fait piéger sur ces routes très glissantes dans l'ES2 et être resté bloqué contre une barrière. Mais grâce à un excellent temps dans l'ES3, TN a gommé la moitié de son retard sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans, sixième à 26.4 secondes, et est remonté à la neuvième place du général.