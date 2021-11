WRC Monza : Neuville 3e après la 1e journée, Ogier et Evans jouent au chat et à la souris en tête

Quelle journée ! Après sept spéciales riches en rebondissements et en changements de paysage, ce Rallye de Monza, réputé atypique, tient toutes promesses avec un somptueux duel Ogier-Evans en tête et un Neuville bien dans le coup.

Pourtant, on a longtemps cru que Sébastien Ogier allait surdominer l'épreuve, lui qui avait à coeur de se racheter après le mauvais week-end en Catalogne (4e). Meilleur temps de trois des quatre premières spéciales dans les montagnes bergamesques, il avait parfaitement négocié son entame de Rallye et semblait tranquillement voguer vers une victoire qui lui assurait un 8e titre de champion du monde.

Seulement voilà, le changement de paysage, l'arrivée sur le circuit de Monza et des problèmes de freins lors de la 5e spéciale ont rebattu les cartes et permis à son principal concurrent, Elfyn Evans, de revenir dans le coup. Jamais bien loin mais toujours un rien trop court en matinée, le Gallois a signé de solides et régulières performances par la suite (deux scratches en tout) qui lui ont permis de grappiller quelques précieuses secondes et de déloger Ogier de sa place de leader (pour 1,4 seconde).

Il n'y a cependant pas encore péril en la demeure pour le Français qui compte, rappelons-le, 17 points d'avance sur son dauphin au général et a donc le temps de voir venir. Mais force est de constater que, malgré ce débours mathématique considérable, Evans a visiblement les crocs et c'est tant mieux pour le spectacle.