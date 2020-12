Le débriefing WRC - © RTBF.be / Belga Image

WRC Monza, débriefing du dimanche : 7ième couronne pour Ogier au bout du suspense - WRC - Rallye... Sacré champion du monde des rallyes pour la septième fois en huit saisons, dimanche à Monza, Sébastien Ogier a encore écrit une jolie page de la légende du sport automobile français, et se rapproche un peu plus des neuf titres de Sébastien Loeb. Certes, cette saison de WRC a été écourtée par la pandémie liée au coronavirus, il y a eu deux fois moins de rallyes que d'habitude, une pause forcée de cinq mois et Ogier a remporté seulement deux manches, tout comme Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota, bien malheureux samedi lors de sa sortie de route. Thierry Neuville et Ott Tanak pouvaient encore rêver du titre à Monza.