WRC Monza : Circuit mythique, conditions hivernales et spectacle garanti

Le Rallye de Monza, qui se déroulera de jeudi à dimanche sur et autour de l'Autodromo Nazionale di Monza, le circuit régulièrement emprunté par la Formule 1 par exemple, sera l'ultime terrain d'une saison atypique et solidement raccourcie du championnat du monde. Le titre mondial est en jeu... tant chez les pilotes que chez les constructeurs.

Cette épreuve a été ajoutée au calendrier du Mondial quelques jours avant le départ du Rallye de Sardaigne. Après la disparition du Rallye d'Ypres, en Belgique, cette manche s'avère donc décisive pour l'attribution des titres... où quatre pilotes (Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Thierry Neuville et Ott Tanak) sont encore en lice pour le sacre.

Trois des quatre jours de course se dérouleront sur et autour du circuit sur un parcours entièrement asphalté. Le samedi, les concurrents se dirigeront vers la Lombardie, sur un mélange théorique entre de l’asphalte et du gravier, mais avec des températures fort basses. Des conditions hivernales qui devraient rappeler le Monte-Carlo. Cette édition comptera 16 spéciales, pour un total de 241,14 kilomètres.