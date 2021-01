WRC Monte-Carlo : Ogier solide leader, Neuville cinquième à plus d'une minute (LIVE vidéo 12H)

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Romain Thuillier - Hyundai Motorsport

ES5: Montauban-sur-l’Ouvèze > Villebois-les-Pins (22.24 km) - Le résumé de la spéciale -... Place, déjà, à la dernière spéciale de cette boucle matinale, la plus longue de ce Monte-Carlo. Sébastien Ogier, impérial ce matin, en finit en 13:35.8... un excellent temps ! Elfyn Evans ne peut pas rivaliser et perd encore 8.0 secondes. Le voilà relégué à 11.3 secondes au général ! Ott Tanak doit une nouvelle fois s'avouer vaincu face au rythme affiché par la Toyota (13:47.9). L'Estonien est repoussé à 24.8 secondes de Sébastien Ogier ! Thierry Neuville, désavantagé par le pneu clouté monté sur sa Hyundai, perd 28.0 secondes après être notamment parti en tête-à-queue. Le pilote belge ne peut pour le moment pas viser mieux que la cinquième place, il affiche désormais plus d'une minute de retard sur Sébastien Ogier.