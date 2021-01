WRC Monte-Carlo : Neuville sort le grand jeu, les Toyota et Tanak en grosse difficulté (LIVE vidéo 12H)

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © DUFOUR FABIEN - Hyundai Motorsport

ES10: Saint Clément > Freissinières (20,48 km) - Le résumé de la spéciale - 23/01/2021 Un festival de glisse est annoncé dans cette spéciale, complètement enneigée. Premier des pilotes du Top 6 à s'élancer, Dani Sordo rejoint l'arrivée en 16:42.3. Son coéquipier Thierry Neuville est très à l'aise dans ces conditions très difficiles : le vainqueur du Monte-Carlo 2020 explose le meilleur temps. Il signe le scratch en 16:28.3. "C'était meilleur dans celle-ci, on avait un bien meilleur rythme. Mais j'ai dû me battre avec la voiture, je ne me sentais pas très à l'aise." Kalle Rovanpera perd 24.2 secondes sur Thierry Neuville... et n'en compte plus qu'1.4 d'avance à la troisième place ! Ott Tanak, victime d'une grosse sortie de route dans cette spéciale l'an dernier, est en difficulté. L'Estonien est contraint de s'arrêter à deux reprises. Sébastien Ogier perd lui aussi beaucoup de temps après avoir pourtant frappé un grand coup dans la spéciale précédente. Le Champion du Monde perd... 42.2 secondes sur Thierry Neuville, qui revient à 51.7 secondes de la première place. "Je n'avais aucun grip... C'était très piégeux !" Elfyn Evans, en difficulté, perd lui aussi énormément de temps : 46.1 secondes ! Il pointe à présent à 14.3 secondes de Sébastien Ogier au général.