WRC Monte-Carlo : Les deux spéciales au programme de ce jeudi en direct vidéo (LIVE 14H)

Le mythique Rallye de Monte-Carlo et le WRC sont de retour. Cette année, la RTBF met les petits plats dans les grands et vous propose de vivre dix des quatorze spéciales en direct vidéo sur notre site RTBF Sport et Auvio !

Le Monte-Carlo célèbre ses 110 ans et se déroulera à huis clos et sans spectateurs au parc d'assistance. Les spéciales ont été modifiées à plus de 85% par rapport à l'année dernière.

Ce jeudi, nous vous proposons de suivre les deux premières spéciales de l'épreuve, Saint-Disdier - Corps (ES1 - 20,58 km) et Saint-Maurice - Saint-Bonnet (ES2 - 20,78 km) en direct vidéo. Rendez-vous dès 14H !

Jeudi 21 janvier 2021 :

ES 1 : Saint-Disdier > Corps (20,58 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (14h00)

ES 2 : Saint-Maurice > Saint-Bonnet (20,78 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (15h05)