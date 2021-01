WRC Monte-Carlo, débriefing du vendredi : Toyota a dominé, Neuville a progressé, Loubet s'est loupé

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Monte-Carlo, première manche de la saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des cinq spéciales au programme ce vendredi.

Après la crevaison dans l'ES6 de son coéquipier Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), alors leader autoritaire du rallye après avoir signé trois meilleurs temps en matinée, Elfyn Evans s'est emparé de la tête de l'épreuve.

Le vice-Champion du Monde compte 7.4 secondes d'avance sur Sébastien Ogier, qui a gommé 16.0 secondes de son retard sur Elfyn Evans en réalisant un nouveau scratch dans l'ES7.

En difficulté ce vendredi après avoir signé le meilleur temps dans les deux spéciales programmées jeudi, l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) pointe à la troisième place, 25.3 secondes derrière Elfyn Evans.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe lui la cinquième place du classement général, à 59.1 secondes du leader gallois, et 6.0 secondes derrière le jeune Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), éphémère leader au terme de l'ES3, qui a perdu beaucoup de temps en allant se balader dans un champ dans l'ES6.

>> Un choix de pneus "stupide" et un tête-à-queue pour Neuville : "J'ai préféré ça à un crash"

Parti à l'aube avec trois pneus slicks et trois pneus cloutés alors que ses adversaires avaient opté pour quatre slicks et deux cloutés, le pilote belge n'a pas su faire la différence sur les routes en partie verglacées de l'ES3 avant de perdre près de trente secondes dans l'ES4 et l'ES5, où il est également parti en tête-à-queue. Il a ensuite signé le troisième temps dans l'ES6, puis le cinquième dans l'ES7.

Samedi, trois spéciales - seulement - figureront au menu de l'avant-dernière journée du Monte-Carlo 2021. Nous vous proposerons d'en vivre deux en direct vidéo sur Auvio !

Samedi 23 janvier 2021 :

ES 9 : La Bréole > Selonnet 1 (18.31 km)

ES 10 : Saint-Clément > Freissinières (20.48 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (08h17)

ES 11 : La Bréole > Selonnet 2 (18.31 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (12h00)