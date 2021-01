WRC Monte-Carlo, débriefing du samedi : Bagarre Ogier - Evans pour la victoire, Neuville sur le podium ?

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Monte-Carlo, première manche de la saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des trois spéciales disputées ce samedi.

Le septuple Champion du Monde a signé le meilleur temps en démonstration - sur la neige et la glace - dans la première spéciale du jour, l'ES9, et compte à la veille de l'arrivée à Monaco 13.0 secondes d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), qui s'est de son côté montré le plus rapide dans l'ES11.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), qui s'est offert un premier scratch cette saison avec un boulevard d'avance sur ses adversaires dans une ES10 complètement enneigée, a bouclé la journée à la quatrième place du classement général. Le pilote belge pointe à 1:03.8 du leader Sébastien Ogier et à 7.0 secondes du jeune Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), troisième.

L'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième du classement général vendredi soir, a été victime de deux crevaisons dans l'ES10 alors qu'il n'avait embarqué qu'une roue supplémentaire. Même s'il a réussi à rallier le parc d'assistance à Gap sur une jante, il a été contraint à l'abandon en raison du règlement. Cette spéciale est décidément maudite pour l'Estonien, puisque c'est dans Saint-Clément - Freissinières qu'il était violemment sorti de la route en 2020...

Dimanche, quatre spéciales figureront au menu de la dernière journée du Monte-Carlo 2021. Nous vous proposerons d'en vivre trois en direct vidéo sur Auvio !

Dimanche 24 janvier 2021 :

ES 12 : Puget-Therniers > La Penne 1 (12.93km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (08h30)

ES 13 : Briançonnet > Entrevaux 1 (14.31 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (10h00)

ES 14 : Puget-Théniers > La Penne 2 (12.93 km)

ES 15 - Power Stage : Briançonnet > Entrevaux 2 (14.31km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (12h00)